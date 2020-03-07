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Турецкие СМИ переврали слова Лаврова о галстуке Эрдогана

19:29
  • суббота
  • 07 марта 2020

Фразу министра неправильно перевели

Турецкое издание YolTV исказило перевод фразы, которую сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров президенту Турции. Журналисты подали всё так, как будто глава российской дипломатии признался в любви Реджепу Тайипу Эрдогану.
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На видео, которое размещено на сайте издания, Лавров обращается к Эрдогану, а в субтитрах написано: "I love you Tayyip" ("Я люблю тебя, Тайип").

На Смоленской площади были вынуждены поправить турецкое СМИ. Там пояснили, что Лавров говорил не о любви к Эрдогану, а о его галстуке; тем более, что на видео отчётливо слышно, что министр говорит: "I love your tie " ("Мне нравится ваш галстук").

Переговоры руководства России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли в Москве 5 марта. Сначала около трёх часов беседовали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, потом к ним присоединились делегации двух стран.

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