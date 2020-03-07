У прилетевшей из Швейцарии жительницы Подмосковья нашли коронавирус

Она находится в инфекционной больнице

В Подмосковье помещена в карантин вернувшаяся из Швейцарии женщина и вся её семья. Как сообщили в региональном Минздраве, жительница Московской области 25 февраля прилетела из Цюриха. Из-за настороженности после поездки, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов, она обратилась к врачам.

Взятые у женщины анализы показали предварительный результат: коронавирусная инфекцию. Для более точного исследования они отправлены в новосибирскую лабораторию "Вектор", а женщину и членов её семьи решено госпитализировать в инфекционное отделение областной больницы. Состояние всех пациентов удовлетворительное. Выраженных симптомов заболевания у них нет.

Параллельно врачи устанавливают круг лиц, с которыми контактировала семья. Их возьмут под медицинское наблюдение.

Ранее сегодня, 7 марта стало известно о четырёх новых случаях заражения коронавирусом в России. Диагноз подтвердился у трёх жителей Липецка и у одного гражданина в Петербурге. Все они до этого побывали в Италии, где сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом.

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