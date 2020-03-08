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Следователи по делу МН17 готовили провокацию на территории России

11:24
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Они вовремя одумались

Международные следователи по делу МН17 хотели нарушить границы России ради поиска свидетелей. Группа расследования не собиралась  останавливаться перед законами, она даже не планировала предупреждать о своих действиях официальные власти.
В Кремле оценили расследование голландского журналиста по МН17

В распоряжение журналистов платформы Bonanza Media попал протокол встречи, на которой представители Украины и Бельгии обсуждали такую возможность. Мы не видим здесь никакой проблемы, говорили они. "Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - прокомментировал эти данные журналист Макс ван дер Верфф.

Ранее репортёры этой платформы опубликовали в Сети данные, согласно которым на территории Украины в момент катастрофы рейса МН17 не было российских установок "Бук", как утверждали следователи.  

Boeing 777 "Малазийский авиалиний" потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолёт. Москва не раз называла все обвинения голословными и называла расследование предвзятым и однобоким.

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