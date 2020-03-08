Следователи по делу МН17 готовили провокацию на территории России

Они вовремя одумались

Международные следователи по делу МН17 хотели нарушить границы России ради поиска свидетелей. Группа расследования не собиралась останавливаться перед законами, она даже не планировала предупреждать о своих действиях официальные власти.

В распоряжение журналистов платформы Bonanza Media попал протокол встречи, на которой представители Украины и Бельгии обсуждали такую возможность. Мы не видим здесь никакой проблемы, говорили они. "Они готовы нарушить закон, чтобы найти доказательства", - прокомментировал эти данные журналист Макс ван дер Верфф.

Ранее репортёры этой платформы опубликовали в Сети данные, согласно которым на территории Украины в момент катастрофы рейса МН17 не было российских установок "Бук", как утверждали следователи.

Boeing 777 "Малазийский авиалиний" потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Украина обвиняет Россию и ополченцев Донбасса в том, что это они сбили самолёт. Москва не раз называла все обвинения голословными и называла расследование предвзятым и однобоким.

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