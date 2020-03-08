Саудовская Аравия подготовила ловушку для российской экономики

Эр-Рияд хочет увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти до рекордного уровня, утверждает Bloomberg. Такое решение Эр-Рияд принял на фоне срыва сделки с ОПЕК. Это приведёт к резкому падению цен на нефть на мировом рынке, и, как следствие, к ослаблению российского рубля.

Компания Saudi Aramco уже снизила цены на сырую нефть. Подобные действия на нефтяном рынке эксперты называют не иначе как объявлением войны. Они могут быть попыткой оказать давление на Россию и другие страны-производители, чтобы те вернулись за стол переговоров с ОПЕК.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель (Россия, Казахстан и Азербайджан) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

По мнению совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, из-за распада сделки потери для России могут составить до 150 миллионов долларов в день. Московская биржа уже отреагировала на события на нефтяном рынке: 6 марта курс доллара вырос на 95 копеек до 67,51 рубля, нефть при этом подешевела на 9% до 45 долларов за баррель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"