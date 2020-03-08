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Саудовская Аравия подготовила ловушку для российской экономики

10:57
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Эр-Рияд хочет увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти до рекордного уровня, утверждает Bloomberg. Такое решение Эр-Рияд принял на фоне срыва сделки с ОПЕК. Это приведёт к резкому падению цен на нефть на мировом рынке, и, как следствие, к ослаблению российского рубля.
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Компания Saudi Aramco уже снизила цены на сырую нефть. Подобные действия на нефтяном рынке эксперты называют не иначе как объявлением войны. Они могут быть попыткой оказать давление на Россию и другие страны-производители, чтобы те вернулись за стол переговоров с ОПЕК.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК и государства, не входящие в картель (Россия, Казахстан и Азербайджан) не смогли договориться об условиях сделки по сокращению добычи. Таким образом, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

По мнению совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, из-за распада сделки потери для России могут составить до 150 миллионов долларов в день. Московская биржа уже отреагировала на события на нефтяном рынке: 6 марта курс доллара вырос на 95 копеек до 67,51 рубля, нефть при этом подешевела на 9% до 45 долларов за баррель.

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