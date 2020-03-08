Прогноз политолога: "У Зеленского нет будущего"

Украине предрекли коллапс

Владимиру Зеленскому, сравнившему своё президентство с дырявой лодкой, предрекают политическую смерть. Политолог Юрий Романенко предсказал коллапс на Украине из-за непродуманных решений президента.

В частности, речь идёт об отсутствии на Украине реформы госинститутов, которая повысила бы их эффективность. К тому же Зеленский, по мнению эксперта, почему-то отказывается привлекать к работе профессионалов.

"Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет. Лучше тщательно готовиться к жизни после коллапса", - пишет эксперт в своей колонке в издании "Главред".

Нынешняя ситуация сложилась не без участия Петра Порошенко. Предыдущий президент Незалежной тоже внёс свой отрицательный вклад в развитие страны, считает политолог. В результате разрушена ценность государственной службы, из-за чего профессионалы не хотят идти во власть.

Напомним, что 7 марта Владимир Зеленский сравнил своё президентство с дырявой лодкой. За три дня до этого глава государства отправил в отставку проработавшее полгода правительство Алексея Гончарука. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмыгаль, близкий к украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

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