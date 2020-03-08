ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вы - самые лучшие!": Путин поздравил россиянок с праздником

10:30
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Президент пожелал женщинам любви

8 марта в мире отмечается Международный женский день. Сейчас 8 марта, потеряв свой первоначальный политический смысл, стало символом весны и любви. Мужчины от Владивостока до Калининграда спешат выразить своё восхищение и признаться в самых тёплых чувствах к прекрасной половине человечества. С праздником российских женщин поздравил Владимир Путин.
Скрипочка поздравил землянок с 8 марта из космоса (видео)

"Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. Очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - сказал президент.

Он передал особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству. "Это самый ответственный, не простой, но самый благородный и благодарный труд", - отметил глава государства.

Международный женский день отмечается во всём мире с начала ХХ века, когда по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. Исторически он появился в 1910 году по инициативе немецкого политика Клары Цеткин как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин поздравляет российских женщин с 8 Марта
Владимир Путин поздравляет российских женщин с 8 Марта
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.