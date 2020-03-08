"Вы - самые лучшие!": Путин поздравил россиянок с праздником

Президент пожелал женщинам любви

8 марта в мире отмечается Международный женский день. Сейчас 8 марта, потеряв свой первоначальный политический смысл, стало символом весны и любви. Мужчины от Владивостока до Калининграда спешат выразить своё восхищение и признаться в самых тёплых чувствах к прекрасной половине человечества. С праздником российских женщин поздравил Владимир Путин.

"Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. Очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям", - сказал президент.

Он передал особые слова признательности всем женщинам, которые посвящают себя материнству. "Это самый ответственный, не простой, но самый благородный и благодарный труд", - отметил глава государства.

Международный женский день отмечается во всём мире с начала ХХ века, когда по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами о равноправии женщин. Исторически он появился в 1910 году по инициативе немецкого политика Клары Цеткин как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

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