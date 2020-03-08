В Китае из-под завалов гостиницы спасли 40 человек

Всего в здании находились 70 постояльцев

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рухнул пятиэтажный отель, где размещали людей с подозрением на коронавирус. Под завалами оказалось более 70 человек. По последним данным, четверо погибли, около 40 спасены. Им оказывается вся необходимая помощь.

На месте продолжают работать экстренные службы, идёт поисковая операция. Отель был построен в 2018 году, в нём 80 номеров. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией несколько месяцев назад он был переоборудован в карантинный центр, сообщает "ТВ Центр".

Вынужденные постояльцы не болели. Они находились в обязательном карантине, потому что могли контактировать с инфицированными. Что стало причиной обрушения здания, пока неизвестно.

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