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В Китае из-под завалов гостиницы спасли 40 человек

13:56
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Всего в здании находились 70 постояльцев

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая рухнул пятиэтажный отель, где размещали людей с подозрением на коронавирус. Под завалами оказалось более 70 человек. По последним данным, четверо погибли, около 40  спасены. Им оказывается вся необходимая помощь.
В Китае рухнула гостиница с больными коронавирусом (видео)

На месте продолжают работать экстренные службы, идёт поисковая операция. Отель был построен в 2018 году, в нём 80 номеров. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией несколько месяцев назад он был переоборудован в карантинный центр, сообщает "ТВ Центр".

 Вынужденные постояльцы не болели. Они находились в обязательном карантине, потому что могли контактировать с инфицированными. Что стало причиной обрушения здания, пока неизвестно.

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