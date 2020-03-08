Как мужчины в России поздравляют женщин с праздником

Сильный пол силён на выдумку

Цветы, тёплые слова и море улыбок... Сегодня - Международный женский день. Самые добрые пожелания прекрасной половине человечества звучат по всему миру. Выразить восхищение спешат и российские мужчины. От Калининграда до Владивостока представители сильного пола радуют своих любимых, коллег и просто прохожих впечатляющими поздравлениями.

Мужчины сегодня всеми возможными способами признаются в любви прекрасной половине человечества. В Орске десятки автомобилей выстроились в сверкающую надпись, в сочинских горах лыжники и сноубордисты собрали огромный пазл для своих вторых половинок, сообщает "ТВ Центр".

Лётчики авиационного полка Северного флота продемонстрировали фигуры высшего пилотажа и показали виражи в виде восьмёрки, а приземлившись, вручили цветы женщинам, служащим на аэродроме.

В Самарской области у торговых центров и на площадях бойцы спецназа доказали, что они не просто вежливые люди, но ещё и галантные. В Санкт-Петербурге военный оркестр утроил мини-концерт дома у ветерана. Блокаднице Зое Тимофеевне Зиновьевой недавно исполнилось 100 лет.

В московском парке "Зарядье" спасатели и пожарные дарят женщинам улыбки и цветы. Сегодня они повсюду. Тюльпаны, розы, хризантемы, лилии. На рижском рынке ажиотаж с 6 утра. Мужчины несут букеты цветов, для матерей, жён, дочерей, учителей и коллег.

Сергей Собянин поздравил женщин с 8 марта. Дня них мэр столицы вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым распорядились сделать бесплатным проезд на всех видах общественного транспорта.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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