В Казани выписаны из больницы пассажиры Diamond Princess

Они чувствуют себя хорошо

Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписаны из больницы в Казани. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Выздоровевшие чувствуют себя хорошо, их уже отправили домой.

Тем временем случаи заражения коронавирусом зафиксированы уже почти в 100 странах. За минувшие сутки заболевшие выявлены в Болгарии, Молдавии, Парагвае и на Мальте. Количество инфицированных продолжает расти и в других государствах.

В американском штате Нью-Йорк введён режим чрезвычайной ситуации, а власти Италии изолировали северную часть региона Ломбардия и ещё 14 провинций.

В России накануне выявили четыре новых случая заражения коронавирусом - в Липецке и Санкт-Петербурге. Все заболевшие недавно вернулись из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах. На карантин поместили и жительницу Подмосковья, которая в феврале побывала в Швейцарии. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране достигло 14 человек.

Первый инфицированный россиянин уже выздоровел и выписан из столичной больницы. В Департаменте здравоохранения Москвы напоминают: все прибывающие из стран, где зафиксирован хотя бы один случай коронавируса, должны регистрироваться по телефону горячей линии.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"