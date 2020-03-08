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В Сирии у террористов найдены отравляющие вещества

12:47
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Готовилась масштабная провокация

В сирийском Серакабе найдены химические вещества, которые террористы планировали использовать для провокации. Баллон с отравляющей жидкостью обнаружили бойцы правительственной армии в одном из домов. По предварительным данным, это - хлор. Так же на месте найдены взрывное устройство и элементы средств химзащиты. Сапёры уже разминировали фугас. Подобные атаки боевики планируют в целях дискредитации властей Сирии.

Между тем, российские военные провели гуманитарную акцию вблизи Алеппо. Жителям привезли продуктовые наборы и теплые вещи. Беженцы возвращаются в свои дома и сейчас особенно нуждаются в такой поддержке, сообщает "ТВ Центр".

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