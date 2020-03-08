Турция запретила беженцам пересекать морскую границу с Грецией

Тысячи мигрантов стали заложниками ситуации

Ситуация на турецко-греческой границе накаляется с каждым днем. Тысячи мигрантов предпринимают новые попытки прорвать кордоны и попасть в Старый свет. Под турецким городом Эдирне на границе с Грецией мигранты стали заложниками большой политики.

Бежавшие из Сирии после прихода туда террористов эти люди осели в Турции – стране, где их не ждут, но обещают пропустить в Европу. Президент Эрдоган заявил: граница с Евросоюзом открыта, запрещено лишь пересекать её по морю: слишком уж много людей погибает в пути. Но в Брюсселе уверены: Анкара использует нелегалов как инструмент давления и шантажа. Эрдогану нужна поддержка европейской дипломатии в том, что касается свободы действий на территории Сирии, где турецкие военные и опекаемая ими так называемая вооружённая оппозиция вынуждены считаться с законной сирийской власти.

А ещё Эрдогану нужны европейские деньги. 25 миллионов евро, обещанных Турции на поддержку сирийских беженцев, президент называет ничтожными. 700 миллионов Евросоюз выделяет Афинам, греки принимают на себя первый удар со стороны нелегалов. Но и они не готовы терпеть вечно. Пока политики пытаются договориться, люди греются у костров.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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