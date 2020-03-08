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В Петербурге сына судьи подозревают в убийстве одноклассника

13:25
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Подросток задержан

В Санкт-Петербурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве своего знакомого, также несовершеннолетнего. Тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением было найдено 7 марта в подъезде жилого дома в городе Колпино.

Пока известно, что трое подростков-одноклассников, смотрели хоккейный матч по телевизору. Один из них принёс отцовское ружье. Уже установлено, что оно принадлежит хозяину квартиры - судье третьего кассационного суда общей юрисдикции, сообщает "ТВ Центр".

В какой-то момент грянул выстрел. Позже один из подростков позвонил отцу. Тот, приехав на место, обнаружил на лестничной клетке тело 14-летнего юноши с огнестрельным ранением и вызвал полицию.

У следователей имеются вопросы к отцу стрелявшего школьника. По предварительной информации, охотничье ружье в квартире судьи хранилось в открытом доступе.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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