Центр Парижа залила вышедшая из берегов Сена

Под водой оказались улицы и набережные

В Париже Сена вышла из берегов и затопила центральные набережные города. Разлив произошел около музеев Орсе и Лувр. Под водой оказались и территории у моста Александра III. Как отмечают местные власти, масштабной угрозы нет. Однако городские службы поспешили убрать с набережных передвижные кафе и скамейки, сообщает "ТВ Центр".

Автомобилистов просят не парковать машины в потенциально опасных районах. Полиция ограничила доступ пешеходов к некоторым улицам. На работу метро и общественного транспорта подтопление никак не повлияло. Причиной разлива Сены стали обильные дожди, которые шли в городе весь месяц. Сегодня уровень воды может подняться до четырёх с половиной метров.

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