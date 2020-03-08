Собянин поздравил женщин с 8 марта

Мэр поблагодарил их за душевную щедрость

Мэр Москвы поздравил женщин с 8 марта. Сергей Собянин поблагодарил их за душевную щедрость и красоту. "Вы вдохновляете нас на покорение новых вершин и благородные поступки. Пусть этот день подарит вам много радости, счастья и приятных сюрпризов!" – написал мэр у себя в Twitter.

Напомним, что по инициативе Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва 8 марта в общественном транспорте Москвы и в электричках в области для всех женщин проезд будет бесплатным.

Международный женский день отмечается во всём мире с начала ХХ века, исторически он появился в 1910 году по инициативе немецкого политика Клары Цеткин как день солидарности женщин в борьбе за равные права.

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