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48-летняя Кудрявцева показала фото своей мамы

17:30
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Мама 48-летней Леры Кудрявцевой выглядит очень молодо. Александре Ивановне 77 лет, вместе с дочкой она сейчас отдыхает в Дубае. "Сводила мамулю на шоу La Perle by Dragone! Огнище", - поделилась впечатлениями Лера на своей страничке в Instagram.
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Подписчики отметили, что мама телеведущей выглядит очень даже неплохо.

Лера, у Вас с мамой наверно генетическая молодость в крови. Шикарные!

Какая мама молодая и красивая!

Ничего себе как мама молодо выглядит!!! Красотки!

Лера - вы красавица, и мамочка ваша!

Очень молодая, красивая мамулечка. И Вами восхищаюсь.

Из биографии Леры Кудрявцевой известно, что она родилась в городе Усть-Каменогорске Казахской ССР в семье научных сотрудников Льва Николаевича и Александры Ивановны Кудрявцевых. Сейчас телеведущая замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, в августе 2018 года у них родилась дочь Маша.

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