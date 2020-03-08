Успенская призналась, что обрубила все контакты с дочерью

Татьяна улетела к отцу в Америку

После недавнего скандала на телевидении Любовь Успенская решила полностью оборвать все контакты с дочерью Татьяной Плаксиной. Наследница певицы не так давно пришла на ТВ и за гонорар от популярного ток-шоу наговорила про мать всякие гадости.

После выяснения отношений в семье Татьяна улетела к отцу в США, прихватив заработанные на телевидении деньги. Мать в отместку прекратила с ней всякое общение и даже отписалась от неё в соцсетях. Впрочем, дочь поступила аналогично.

"Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. Надеюсь, это поможет, потому что, если продолжу как ни в чём ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать всё, что хочет", - сказала Успенская в интервью изданию StarHit.

Любовь Успенская родила дочь Татьяну в 1989 году в браке с бизнесменом Александром Плаксиным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"