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16-летняя красавица-дочь Газманова появилась на телевидении

18:40
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Марианна решила поддержать отца

16-летняя дочь Олега Газманова приняла участие в съёмках программы "Доброе утро" на Первом канале. Марианна покорила поклонников своими внешними данными.
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В студию девушка пришла с папой и братом Родионом. Программа была посвящена 8 марта. Марианна решила поддержать отца. Для этого пришлось встать пораньше.

"Неожиданно для меня мой рыжик решила побыть со мной и Родионом на съёмках. Пришлось ей встать в 6-30 утра. Люблю, когда мы вместе", — прокомментировал Олег решение дочки приехать в Останкино.

Подписчики певца в Instagram восхитились его детьми.

Это хорошо, когда дети всегда поддерживают родителей и родители детей.

Ну сынок прям копия папы и глаз с прищуром так же.

Как классно смотритесь. Папа с сыном и дочкой. Пусть дети вас радуют.

Как это прекрасно, когда есть любимый рыжик рядом от которого всё вокруг радует.

Родион и Марианна родились у Олега Газманова в разных браках. Сын появился на свет в 1981 году в союзе с первой женой Ириной, дочка родилась в браке с Мариной Муравьёвой-Газмановой в 2003 году.

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