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Дочь продолжает писать письма умершей год назад Началовой

19:24
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Вере тяжело забыть образ мамы

Отец Юлии Началовой чувствует огромную ответственность за жену и внучку. Вере Алдониной сейчас 13 лет, года назад она осталась без мамы: Юля умерла, не сумев справиться с тяжёлыми болезнями. У неё была подагра и сахарный диабет.
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Сейчас Вера живёт с бабушкой и дедушкой – Виктором и Таисией Началовыми. Немало времени она проводит и с папой – футболистом Евгением Алдониным, пишет "Комсомольская правда".

Обращаясь к своей умершей дочери дедушка Веры говорит: "Твоя дочь продолжает писать тебе письма. Ей кажется, что там, на небе, ты среди ангелов, которые поют вместе с тобой. Что тебе хорошо… Так пишет Вера".

Виктор Васильевич осознаёт, что со временем образ матери у Веры будет расплываться и тускнеть. Она не будет чувствовать объятий, забудет голос.

"А я должен сохранить память о тебе. О твоём характере, таланте, о твоей красоте и доброте. Я должен жить во что бы то ни стало. Ты ведь понимаешь меня, Юля?" - спрашивает Виктор Началов.

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