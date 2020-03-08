Военные показали видео учебного полёта над Арктикой Ту-142

Отработана дозаправка в воздухе

Впечатляющие кадры от Министерства обороны России. Ведомство обнародовало видео учений экипажей Ту-142 Северного флота. Два противолодочных самолёта в сопровождении истребителей МиГ-31 поднялись над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Во время полёта отработана дозаправка в воздухе от танкера Ил-78 дальней авиации. Всего экипажи Ту-142 провели в небе более 13 часов, преодолев путь в 10 тысяч километров. Тренировка выполнена в строгом соответствии с международными правилами, сообщает "ТВ Центр".

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