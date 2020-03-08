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Ветеран спецслужб раскрыл смысл операции по уничтожению Масхадова

14:34
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Его ликвидировали 8 марта 2005 года

Ликвидация так называемого президента Ичкерии Аслана Масхадова стала переломным этапом во Второй Чеченской войне. Эта операция, возможно, когда-нибудь войдёт в учебники истории.

"Бандитам ликвидация Масхадова дала окончательно понять, что с силой наших спецслужб им не совладать", - сказал в интервью РИА Новости почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ветеран спецслужб отметил важность операции и для спецназа ФСБ.  По его словам, Центр специального назначения Федеральной службы безопасности является сильнейшим силовым кулаком спецслужб мира.

Аслан Масхадов был убит 8 марта 2005 года во время спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт в Чечне. Там он скрывался в подземном бункере под домом одного из дальних родственников. Масхадов причастен к захвату театрального центра на Дубровке в 2002 году и школы в Беслане в 2004 году.

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Аслан Масхадов
Аслан Масхадов
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