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Папа Римский не смог выйти к верующим из-за коронавируса

15:30
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Воскресная проповедь прошла в новом формате

Впервые в истории Ватикана Папа Римский провёл воскресную проповедь по видеотрансляции. Свои коррективы в сложившийся веками ритуал внесла эпидемия коронавируса.
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8 марта Франциск прочёл воскресную молитву Angelus ("Ангел Господень") не из окна Апостольского дворца, а при помощи видеомоста из библиотеки. Верующих на площади в это воскресенье было намного меньше, чем обычно. Так потребовали итальянские власти в связи с профилактическими мероприятиями по коронавирусу.

По последним данным, в Италии китайским вирусом заразились 5883 человек, из них 233 скончались. Власти полностью закрыли две области страны, в школах не проходят занятия, отменены все массовые мероприятия.

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