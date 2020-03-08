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Управляющий дырявым судном Зеленским устал от диалога с Россией

16:24
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Президенту тяжело общаться с Кремлём

Владимир Зеленский жалуется, что его переговоры с Владимиром Путиным проходят сложно. В интервью британской газете The Guardian президент Украины сказал, что, несмотря на трудности, прогресс в диалоге с Россией всё-таки есть.
Зеленский расписался в политической импотенции

"Знаете, говорят: "Идёт как по маслу"? Но здесь масла вообще нет. Все идёт жестко, тяжело, с серьёзными шероховатостями. Но оно движется вперёд", – заявил украинский лидер и напомнил, что в результате переговоров Киеву удалось вернуть на родину 111 человек, обменяв их на захваченных ополченцев Донбасса.

О том, что Зеленскому непросто управлять Украиной, он сам говорил совсем недавно. Глава государства сравнивал своё президентство с с дырявым судном. Так украинский лидер образно описал постоянно возникающие в стране проблемы, которые он старается решить.

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