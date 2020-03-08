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В России растёт число заразившихся коронавирусом

15:57
  • воскресенье
  • 08 марта 2020

Зарегистрированы ещё три случая

В России выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Все пациенты посещали Италию. Заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
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Всего в стране зарегистрировано 17 случаев заражения китайским вирусом. Ранее из казанской инфекционной больницы были выписаны восемь граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess, а из московской больницы 7 марта вышел переболевший коронавирусом россиянин, приехавший из Италии.

Общее число заражённых в мире превышает 100 тысяч. Самая неблагоприятная обстановка складывается в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. Авиасообщение с этими странами прекратили практически все государства мира.

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