Российского лыжника с температурой отправили проверяться на коронавирус

Андрей Ларьков отправляется из Осло в Москву

Российского лыжника Андрея Ларькова сняли с соревнований в Норвегии. В Осло проходит очередной этап Кубка мира. Утром 8 января у спортсмена поднялась температура, тренеры решили отправить его в Москву.

"Ларьков сегодня уедет домой. Он пропустит этапы в Канаде и Америке. В Москву прилетит и, возможно, попадёт на карантин", - сообщила РИА Новости глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Тем временем 8 марта в России выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Заразившиеся находятся в Калининградской, Московской и Белгородской областях. Всего в стране зарегистрировано 17 случаев заражения китайским вирусом, больные постепенно выздоравливают и выписываются из больниц.

Общее число заражённых в мире превышает 100 тысяч. Самая неблагоприятная обстановка складывается в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. После возвращения из этих стран россиянам рекомендовано оставаться в режиме самоизоляции в течение двух недель, а при ухудшении состояния здоровья немедленно обращаться к врачу.

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