Эрдоган грозит односторонними действиями в Сирии

В Идлибе могут снова начаться бои

Президент Турции снова угрожает односторонними действиями в Сирии. Никаких предпосылок для подобного рода заявлений сейчас нет, тем не менее Реджеп Тайип Эрдоган говорит, что Турция перейдёт к действиям в Идлибе, если соглашение с Россией не будет выполняться.

"Мы оставляем за собой право по-своему очистить это место, если данные нам слова касательно района проведения операции "Весенний щит" не будут сдержаны", - цитирует ТАСС главу Турции.

При этом президент сказал, что Турция никогда не покушалась на территориальную целостность соседней Сирии.

Ситуация вокруг сирийского Идлиба обострилась примерно месяц назад, когда протурецкие боевики пошли в наступление на войска Башара Асада. Турция начала активные военные действия в этом районе, сбила два сирийских самолёта, но сама потеряла в боях более 30 военнослужащих.

5 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Встреча с глазу на глаз длилась около трёх часов, в итоге было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий. Оно вступило в силу в ночь на 6 марта и пока в целом соблюдается.

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