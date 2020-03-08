Путин сделал важное заявление о сменяемости власти в России

Число президентских сроков нужно ограничить

Владимир Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков. Сейчас в Конституции говорится о двух сроках подряд, но эту формулировку можно отредактировать, убрав слово "подряд".

По словам президента, специфика российской политики такова, что в стране необходима сменяемость власти. Путин полагает, что в России должно быть ограничено количество президентских сроков. Фрагмент его интервью был показан 8 марта в эфире телеканала "Россия 1".

На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти (а для такой страны, как наша, это важно), всё-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.

Путин напомнил о примерах, когда президент может занимать главный пост в государстве неограниченное количество сроков. "Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же США, с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено", - отметил Владимир Путин.

Напомним, что среди поправок к Конституции, которые внёс в Госдуму президент, есть предложение, касающееся полномочий президента. Этот пункт запрещает занимать пост руководителя государства более двух сроков.

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