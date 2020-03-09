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В Алеппо заработала главная городская больница

10:20
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Она была закрыта во время войны

В сирийском Алеппо при поддержке правительства реконструирована главная городская больница. Несмотря на постоянные обстрелы террористов госпиталь продолжал работать во время войны.

Сейчас в полностью отремонтированной клинике, оснащённой новейшим оборудованием, принимают раненых и больных не только из Алеппо, но и из других городов Сирии, сообщает "ТВ Центр".

Помощь им оказывают свыше 100 специалистов. Там также набираются опыта около 600 студентов, которые вскоре отправятся работать в медучреждения по всей республике.

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