Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть

Котировки обрушились на 30%

Нефть стремительно дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья. Паника на рынках в большой степени связана с эпидемией коронавируса, из-за которой снизилось потребление углеводородов в Китае.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 26,5% и достигли 33,3 доллара за баррель. Американская WTI торгуется около 29,8 доллара за баррель, упав на 27,5%.

Нефтяные котировки потянули за собой рубль. В связи с выходным днём биржевые торги в России не проводятся, но на рынке Forex российский рубль резко подешевел. Утром 9 марта доллар стоит 72,4 рубля, евро – 82,2 рубля.

Центробанк уже сообщил о приостановке покупки валюты, а Минфин обещает наполнить рынок валютой из своих внутренних резервов. Эксперты агентства Fitch заявили об опасности девальвации рубля и возможной рецессии российской экономики.

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