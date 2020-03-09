Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса

В стране очень высокая летальность

Италия занимает первое место в мире по летальности от китайского коронавируса. К утру 9 марта в стране умерли 366 человек из 7,3 тысячи заразившихся; это около 5%.

Даже в Китае, где в конце 2019 года началась эпидемия, смертность от вируса меньше, там показатель летальности не превышает 3,8%. Наименьшая смертность от нового вируса наблюдается в Южной Корее: в этой стране доля летальных случаев меньше процента, сообщает РИА Новости.

По данным на утро 9 марта, всего в мире количество заразившихся коронавирусом превысило 108 тысяч человек. Случаи заболевания зафиксированы в более чем 100 странах. В России зарегистрировано 18 случаев, тяжелобольных среди них нет. Часть заболевших уже выписана из больниц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"