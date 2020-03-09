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Центробанк отказался от покупки валюты из-за паники на рынках

12:15
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть

Центробанк России следит за финансовой ситуацией и готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Уже принято решение не покупать валюту на внутреннем рынке в течение 30 дней.
Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть

Утром 9 марта мировые цены на нефть обвалились на треть. Стоимость марки Brent с поставками в мае упала ниже 32 долларов за баррель. Снижение стало сильнейшим за три десятилетия с момента завершения войны в Персидском заливе.

Обрушение спровоцировали новости из Вены, где прошло заседание ОПЕК+.  Участники не смогли договориться о сокращении добычи на фоне падения спроса из-за коронавируса, сообщает "ТВ Центр".

Как сообщили в Министерстве финансов России, в Фонде национального благосостояния более 10 триллионов рублей. Этого хватит для покрытия потерь бюджета от недополученных нефтегазовых доходов на период до 10 лет.

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