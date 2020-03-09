В Петербурге прошла акция в поддержку студентов на карантине

Под окна общежития приехали байкеры

Необычную акцию поддержки студентов, находящихся на карантине, провели в Санкт-Петербурге. Музыканты и байкеры устроили концерт под названием "Петербург своих не бросает!" Сцену поставили прямо под окнами общежития, балконы стали одной большой танцплощадкой.

Между тем число заразившихся коронавирусом в мире достигло 110 тысяч человек. Из Северной Кореи, где объявлен карантин, эвакуировали дипломатов и иностранцев. Самолёт с ними приземлился во Владивостоке. Из-за болезни на всём западном побережье США объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Италии зафиксирован самый высокий процент смертности от вируса, сообщает "ТВ Центр".

О заражении коронавирусом объявил начальник итальянского генштаба. Власти страны с 8 марта ввели карантин в автономной области Ломбардия и еще в 14-ти северных провинциях. Въезд и выезд на эти территории, а также перемещения внутри карантинной зоны запрещены. Все массовые мероприятия отменены. Введен комендантский час для баров и ресторанов: они могут быть открыты с шести утра до шести вечера. И только при условии, что в заведениях обеспечат расстояние межу посетителями не менее метра. Все эти меры безопасности затрагивают, как минимум, четверть жителей страны.

Местом встречи дипломатов из различных стран стал Владивосток. Все они спецрейсом прилетели из Пхеньяна. Сотрудники различных посольств эвакуированы из КНДР. Через Россию они вернутся в свои государства. По данным Роспотребнадзора, на утро 9 марта новых случаев заражения коронавирусом в нашей стране нет.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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