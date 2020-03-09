В Гааге начинается суд по делу о крушении рейса МН17

Следствие сознательно не принимало доводы России

Судебный процесс по делу о крушении малазийского "Боинга" на юго-востоке Украины стартует 9 марта в Нидерландах. В числе подозреваемых - трое россиян. Факты, предоставленные Москвой, международная следственная группа игнорирует. Не были учтены результаты натурного эксперимента по подрыву ракеты и данные Министерства обороны.

Процесс будет вести коллегия судей. В соответствии с голландским законодательством и на голландском языке. Первая сессия, скорее всего, будет технической. Рассмотрение дела по существу начнётся позже, но прокуроры должны будут официально назвать имена обвиняемых. Это четыре человека: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Им готовятся предъявить обвинения по двум пунктам - причастности к крушению рейса MH17 и убийству 298-ми человек, находившихся на борту самолёта. Как утверждает следственная группа, Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук”, который на территорию ДНР доставили из России. На данный момент не было представлено ни одного убедительного доказательства. Свои выводы следствие делает на основе публикаций в соцсетях и видео, часть из которых, по данным Минобороны России, оказалась фальшивкой, сообщает "ТВ Центр".

При этом, с самого начала группа расследователей фактически игнорировала передаваемую российской стороной информацию. Так, в октябре 2015 года голландским экспертам были представлены результаты проведенного концерном “Алмаз-Антей” натурного эксперимента по подрыву ракеты. Опровергающего гипотезу о том, что запуск осуществлялся из района Снежного, что подтвердили и данные российской радиолокационной станции.

А в 2018 году Министерство обороны опубликовало данные о производстве ракеты, которой, как утверждает следствие, был сбит "Боинг". Она была изготовлена в 1986 году и стояла на вооружении украинской армии. Но эти факты международная следственная группа фактически игнорировала. Как и то, что Украина не предоставила расшифровку переговоров диспетчеров в день катастрофы. И вообще, не закрыла небо в зоне боевых действий.

Сомнения в качестве и беспристрастности расследования добавил и ряд документов, собранных группой независимых журналистов. Они опубликовали протокол заседания оперативного штаба следственной группы, на котором следователи жалуются, что СБУ ничего не делает для поиска новых свидетелей. И предлагают самим их приманить и допросить в тайне от российских властей.

В российском МИДе уже назвали такой подход не подобающим, а обвинения - голословными. Россия заинтересована в установлении истинных виновных по делу о крушении МН17 и будет и впредь оказывать содействие следствию. Сам же судебный процесс рискует затянуться на месяцы. Если не на годы.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"