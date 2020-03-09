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КНДР запустила три ракеты в сторону Японии

11:41
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Они не долетели до цели

КНДР запустила три ракеты в сторону Японии. Как сообщают в Токио, они пролетели не более 200 километров и упали в море, не достигнув экономической зоны страны. Предположительно, это были баллистические ракеты.

Действия Пхеньяна обсудят на заседании Совета национальной безопасности Японии. Срочное совещание провели и главы военных ведомств Южной Кореи. В Сеуле заявили, что пуски могут быть частью учений и противоречат межкорейскому военному соглашению, сообщает "ТВ Центр".

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