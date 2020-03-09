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Российские военные летят в Анкару на переговоры по Сирии

12:48
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Будет обсуждаться ситуация в Идлибе

Ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб обсудят в Анкаре. Военная делегация из России прибудет туда 10 марта. Тем временем, за минувшие сутки в Сирии режим прекращения огня был нарушен восемь раз. Боевики вновь обстреляли жилые кварталы. Раненых доставляют в отремонтированный госпиталь в Алеппо.
Эрдоган грозит односторонними действиями в Сирии

В главном городском госпитале нет свободных палат. Пациентов осматривают даже в коридорах. Основная нагрузка на отделение хирургии. Недавно сюда завезли новое медицинское оборудование. Это позволяет ставить на ноги пациентов даже с самыми тяжёлыми травмами: сложными переломами и осколочными ранениями.

Клинику отремонтировали, открыто 21 отделение. Больше сотни специалистов работают здесь практически круглосуточно. Но этого мало, поэтому сейчас здесь обучают студентов-медиков, сообщает "ТВ Центр".

В госпитале оказывают помощь и беженцам из Идлибской зоны деэскалации. Там сейчас относительное затишье. Но боевики запрещенной в России "Ан-Нусры", которые не присоединились к перемирию, продолжают вылазки. В ближайшие дни, в соответствии  с договоренностями, достигнутыми между Владимиром Путиными и Реджепом Тайипом Эрдоганом, должно начаться совместное патрулирование трассы М4. Российские и турецкие военные создадут зону безопасности.

Анкара сообщила, что ждёт делегацию нашего Минобороны, чтобы определиться с деталями. Очевидно, встанет и вопрос дальнейшей судьбы турецких наблюдательных постов, оставшихся в глубине территории, подконтрольной сирийской армии. Турция своих позиций в Идлибе терять не хочет, считая провинцию зоной своих интересов.

Эрдоган уже не в первый раз, заявил, что готов к возобновлению операции "Весенний щит" на территории соседнего суверенного государства, если на то будут причины. Такая неопределенность говорит о сложности ситуации, в которой оказалась страна. С одной стороны, военный конфликт, с другой – политический. Шантаж Европы с помощью мигрантов каких-то видимых результатов не дал.

На границе Турции и Греции продолжаются стычки мигрантов с военными. Одни используют камни, другие – водомёты. В Евросоюзе всё ещё надеются уговорить Турцию оставить на своей территории сотни тысяч беженцев.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр". 

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