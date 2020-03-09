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Исполнилось 75 лет со дня варварской бомбардировки Токио

13:09
  • понедельник
  • 09 марта 2020

От действий американцев погибли 80 тысяч человек

9 марта в Японии вспоминают одну из самых трагичных страниц в истории страны. 75 лет исполняется ковровой бомбардировке Токио, которая уничтожила значительную часть города и унесла более 80 тысяч жизней.

В ночь с 9 на 10 марта 1945 года американские бомбардировщики сбросили на столицу тонны напалма и зажигательных бомб. Плотная деревянная застройка делала её идеальной целью для таких снарядов. Город мгновенно охватил огромный пожар. 40 тысяч человек получили ожоги и ранения.

Налёт на Токио считается самой разрушительной атакой американских ВВС после сброса атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, сообщает "ТВ Центр".

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