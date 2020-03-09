Сильная метель парализовала движение на Алтае

Дороги занесло снегом

Алтайский край накрыла метель. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Виной тому мощный циклон.

На дорогах гололёд и снежные заносы, местами нулевая видимость. Сразу в нескольких районах ограничен проезд для всех видов транспорта. Спасатели и сотрудники ГИБДД работают в режиме повышенной готовности.

Почти двести человек помогают автомобилистам, которые оказались на трассе в непогоду. По словам синоптиков, метель продлится ещё сутки. Этой ночью температура опустится до 12 градусов ниже нуля, сообщает "ТВ Центр".

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