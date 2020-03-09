Стипендиаты фонда "Новые имена" дали праздничный концерт в Москве

Дети и подростки получили президентские гранты

В Москве, в Рахманиновском зале консерватории прошёл большой концерт юных музыкантов и стипендиатов благотворительного фонда "Новые имена". Этот масштабный проект выиграл президентский грант - 69 миллионов рублей. В нём участвуют одаренные дети и подростки от 6 до 18 лет.

Ребята прошли серьёзный конкурс. Из пяти тысяч претендентов со всей страны отобрали 150 самых талантливых музыкантов и художников. В течение трёх лет им будет оказана всесторонняя помощь и поддержка мастеров с мировыми именами, сообщает "ТВ Центр".

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