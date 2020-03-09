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Лариса Голубкина встречает 80-летний юбилей на сцене

11:17
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Актриса более полувека служит в Театре армии

Творческая смелость и невероятный талант - это всё о ней. Поздравления с юбилеем принимает Лариса Голубкина. 9 марта актрисе исполняется 80 лет.

Она стала знаменитой после фильма "Гусарская баллада". Именно за роль Шурочки Азаровой Ларису Голубкину полюбила вся страна. В картине Эльдара Рязанова актриса снялась ещё будучи студенткой ГИТИСа.

После дебюта в кино её пригласили в труппу Театра Советской армии (сейчас - Российской армии), где она служит до сих пор, уже более полувека. На счету Ларисы Ивановны десятки ролей. День рождения она тоже отметит на сцене, с моноспектаклем о своей жизни, сообщает "ТВ Центр".

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