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Мясников рассказал, из-за чего Михалкова ушла из "Уральских пельменей"

14:08
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Актриса захотела семейного счастья

Юлия Михалкова ушла из "Уральских пельменей" из-за длительных переездов. Кочевая жизнь артиста пришлась ей не по вкусу.
Михалкова из "Уральских пельменей" рассказала об отъезде в США

Как утверждает её коллега по проекту Вячеслав Мясников, именно это стало причиной разрыва отношений Михалковой с "пельменями". Путешествовать по восемь часов в день на автобусах непросто даже мужчинам, говорит шоумен.

"Гастроли проходят в одном городе, на следующий день уже в другом. Между городами существует огромное количество километров, которые надо проехать. Каждый день по восемь часов в самолетах, автобусе. Я скажу, что это тяжело", - приводит слова Мясникова издание Teleprogramma.pro.

Ещё одной причиной ухода Юли из шоу могли стать и личные трудности. По словам Мясникова, юмористка собирается уделить время созданию семьи, а в "Уральских пельменях" мужчины уже все женатые.

Сейчас одна из звёздных участниц "Уральских пельменей" занимается собственными проектами. Она переехала из Екатеринбурга в Москву. Здесь больше возможностей проявить и реализовать себя. Михалкова ведёт кулинарную программу на телевидении.

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Участник команды "Уральские пельмени" Дмитрий Брекоткин , Вячеслав Мясников и Юлия Михалкова (слева направо)
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