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Пятилетняя дочь Навки в пышном платье появилась на показе Юдашкина

16:50
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Девочка вышла на сцену

Надежда Пескова в пышном платье появилась на дефиле Валентина Юдашкина. Пятилетняя дочь фигуристки Татьяны Навки приняла участие в праздничном шоу именитого дизайнера.
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На подиум девочка вышла вместе с профессиональной манекенщицей. Надя в  платье с пышной юбкой уверенно чувствовала себя на публике и улыбалась звёздным гостям. Короткое видео разместила у себя в Instagram Татьяна Навка.

"Потрясающая коллекция, на которой вчера и моя маленькая звездочка Надюша впервые блистала на сцене Государственного Кремлёвского Дворца!!!" – написала фигуристка. Комментаторы были в восторге.

Супер Надюша! Просто прелесть, все умеет и может за что не возьмётся!

Принцесса, маленькая Танюша!

Она прям не дышит, идёт...такая довольнаааааая.

Какая у Вас хорошая девочка! Сразу видно, растёт в любви!

Надежда родилась в браке Татьяны Навки с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым. У фигуристки есть 19-летняя дочь Александра от первого мужа Александра Жулина.

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