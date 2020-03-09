Что случилось с Джиганом после рождения сына

Певец попал в наркологическую клинику

После рождения сына Джиган ударился во все тяжкие. Рэпер вышел в эфир в Instagram в нетрезвом состоянии, ругался матом при дочери. В итоге отец четырёх детей оказался в наркологическом диспансере в США. На фото, которые он разместил после госпитализации, у Джигана нет бороды. Теперь он не похож на брутального рэпера.

18 февраля в семье Джигана и Оксаны Самойловой родился долгожданный сын. Мальчика назвали Давидом. Не исключено, что проблемы у музыканта начались после того, как он слишком весело отметил это событие.

Если верить изданию StarHit, кто-то отправил видео Оксане Самойловой, на котором снято, как муж ей изменяет. После этого она якобы выгнала рэпера из дома и теперь намерена подать на развод. Может быть, это и сыграло ключевую роль в то, что Джиган слетел с катушек. Теперь же он вынужден лечиться, а его посты в соцсетях начинаются так: "Я - психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке".

На самом деле певец находится в наркологическом центре в Майами. Это учреждение для зависимых от алкоголя и наркотиков. Элитная клиника расположилась на берегу океана. Месяц лечения в ней стоит 80 000 долларов. А пока муж лечится в "сториз" у его супруги появилась надпись белыми буквами на чёрном фоне: "Я просто не хочу просыпаться в этот мир" (орфография автора).

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