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Названа дата окончания эпидемии коронавируса

15:22
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Прогноз сделал китайский учёный

Эпидемия коронавируса в мире закончится в конце июня. Такой прогноз сделал китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. Эксперт рекомендовал властям КНР усилить контроль на границах и установить жёсткую политику для приезжих из других стран, затронутых эпидемией.
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Ранее другие учёные и врачи говорили, что с наступлением тепла новый коронавирус потеряет возможность к широкому распространению и эпидемия постепенно сойдёт на нет. Другие эксперты, напротив, предполагают, что болезнь будет распространяться по миру с ещё большей скоростью и от неё могут умереть сотни тысяч людей.

По состоянию на 9 марта общее число заражённых коронавирусом в мире приблизилось к отметке в 110 тысяч. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Китае, Южной Корее, Италии и Иране. В России зарегистрированы 17 случаев заражения китайским коронавирусом.

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