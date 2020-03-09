На Москву надвигаются морозы

К концу недели похолодает

Весеннее тепло недолго будет радовать москвичей. Уже к концу наступившей недели погода испортится: похолодает и пойдёт снег.

Согласно прогноза Гидрометцентра, в ночь на субботу столбики термометров в столице опустятся до минус двух градусов, а следующей ночью похолодает до минус шести.

Дневные температуры перейдут нулевую отметку в воскресенье, 15 марта. В этот день в московском регионе ожидается от минус одного до плюс четырёх градусов.

На этой неделе каждый день будет идти небольшой дождь, а в субботу и воскресенье он может перейти в мокрый снег.

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