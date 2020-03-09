ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян успокоили: обвал рубля не отразится на социальных выплатах

14:45
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Государство выполнит свои обязательства

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Такие заявления прозвучали в Госдуме и Совете Федерации. Сенатор Елена Бибикова, зампред комитета по соцполитике успокоила россиян и призвала их не бояться снижения реальных доходов, несмотря на последние события на валютных рынках.
Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть

В Госдуме заявили, что средства на обязательства в социальной сфере, запланированные на 2020 год, уже предусмотрены, так что все они должны быть выполнены, несмотря на падение нефти и рубля. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сказал, что нестабильность отражается на экономике России, но социальные обязательства быть исполнены благодаря финансовой подушке безопасности.

Утром 9 марта на мировых энергетических рынках резко упали цены на нефть, торги проходят на уровне 28-30 долларов за баррель. Причинами  стали эпидемия коронавируса, спад мирового производства и неудача на переговорах стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Вслед за нефтью вниз устремился курс рубля, на площадках Forex днём 9 марта доллар стоит 72 рубля, цена евро поднялась до 82 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пенсионерка
Пенсионерка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.