Россиян успокоили: обвал рубля не отразится на социальных выплатах

Государство выполнит свои обязательства

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля. Такие заявления прозвучали в Госдуме и Совете Федерации. Сенатор Елена Бибикова, зампред комитета по соцполитике успокоила россиян и призвала их не бояться снижения реальных доходов, несмотря на последние события на валютных рынках.

В Госдуме заявили, что средства на обязательства в социальной сфере, запланированные на 2020 год, уже предусмотрены, так что все они должны быть выполнены, несмотря на падение нефти и рубля. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сказал, что нестабильность отражается на экономике России, но социальные обязательства быть исполнены благодаря финансовой подушке безопасности.

Утром 9 марта на мировых энергетических рынках резко упали цены на нефть, торги проходят на уровне 28-30 долларов за баррель. Причинами стали эпидемия коронавируса, спад мирового производства и неудача на переговорах стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Вслед за нефтью вниз устремился курс рубля, на площадках Forex днём 9 марта доллар стоит 72 рубля, цена евро поднялась до 82 рублей.

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