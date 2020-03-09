Огонь Олимпиады-2020 зажгут без зрителей

Церемония пройдёт в Греции 12 марта

Церемония зажжения олимпийского огня в Греции пройдёт без зрителей из-за эпидемии коронавируса. В ней примут участие не более ста человек, аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио. Журналистов на церемонии не будет.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Греции, зажжение олимпийского огня планируется на 12 марта. Его эстафета по странам мира, вероятно, будет проходить по сокращённому сценарию без массового участия зрителей.

Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Организаторы уже отменили учебные мероприятия для волонтёров. Не исключено, что и сама Олимпиада может пройти без зрителей или даже будет перенесена на более позднее время.

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