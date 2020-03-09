ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В возрасте 90 лет умер Макс фон Сюдов

15:36
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Последние годы он жил во Франции

Известный шведский актёр Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет, сообщила его супруга Кэтрин журналу Paris Match. Он известен своей совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем, а также ролью трёхглазого ворона в "Игре Престолов".

В 60-е годы из Швеции актёр перебрался в Лос-Анджелес, а позже в Рим, где подружился с Марчелло Мастроянни и участвовал в съёмках многих итальянских фильмов. Последние годы Макс фон Сюдов жил со своей супругой во французском Провансе.

Фильмография двукратного номинанта на "Оскар" включает в себя более полусотни картин. Из известных советскому и российскому зрителю – "Три дня Кондора", "Никогда не говори "никогда", "Судья Дредд",  "Седьмая печать", "Курск".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Актер Макс фон Сюдов
Актер Макс фон Сюдов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.