В возрасте 90 лет умер Макс фон Сюдов

Последние годы он жил во Франции

Известный шведский актёр Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет, сообщила его супруга Кэтрин журналу Paris Match. Он известен своей совместной работой с режиссёрами Ингмаром Бергманом и Яном Труэлем, а также ролью трёхглазого ворона в "Игре Престолов".

В 60-е годы из Швеции актёр перебрался в Лос-Анджелес, а позже в Рим, где подружился с Марчелло Мастроянни и участвовал в съёмках многих итальянских фильмов. Последние годы Макс фон Сюдов жил со своей супругой во французском Провансе.

Фильмография двукратного номинанта на "Оскар" включает в себя более полусотни картин. Из известных советскому и российскому зрителю – "Три дня Кондора", "Никогда не говори "никогда", "Судья Дредд", "Седьмая печать", "Курск".

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