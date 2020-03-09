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Ещё три случая коронавируса зарегистрированы в России

15:47
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Все заболевшие находятся в Москве

В Москве за сутки выявлены три случая заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом, все трое граждан недавно вернулись из Италии. Сейчас они находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заражённые, установлен.
Названа дата окончания эпидемии коронавируса

Также 9 марта коронавирус подтвердился у жительницы Подмосковья, недавно прилетевшей из Цюриха. Ранее её анализы были отправлены в новосибирский центр "Вектор".

Всего в мире заражены новым коронавирусом 110 тысяч человек. Наиболее сложная обстановка в Китае, Италии, Иране и Южной Корее. В России зарегистрировано 20 случаев заражения. Часть пациентов уже выздоровела, жизни остальных ничто не угрожает.

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