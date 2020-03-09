Автопроизводители поднимут цены в связи с падением рубля

Новые машины в России подорожают

В связи с событиями на нефтяном рынке и падении курса рубля автопроизводители начнут поэтапно поднимать цены на свою продукцию. При этом повышение будет происходить поэтапно, сообщил ТАСС сообщил президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев.

"Понятно, что в ближайшее время рубль вряд ли вернётся назад в коридор 60-65 за доллар и в районе 70 за евро по той простой причине, что нефть вряд ли вернется в коридор к 50 долларам. Отсюда, соответственно, производителям придется всё-таки пересчитывать ценники", - сказал Мосеев.

9 марта цены на нефть упали до 30 долларов за баррель, потянув за собой курс рубля. На рынке Forex российская валюта значительно потеряла в цене: днём в понедельник доллар стоит 72 рубля, цена евро поднялась до 82 рублей. Эксперты связывают это с эпидемией коронавируса, спадом производства в Китае и сорванными переговорами по сокращению добычи нефти.

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