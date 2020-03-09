Трамп пришёл в восторг от падения цен на нефть

Глава Белого дома думает, что бензин тоже подешевеет

Дональд Трамп приветствовал обвал мировых цен на нефть. "Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал Трамп у себя в Twitter.

Глава Белого дома нашёл виновных в обвале нефтяного рынка. По его мнению, цены упали из-за разногласий Эр-Рияда и Москвы и публикаций лживых СМИ.

9 марта цены на нефть упали почти на 30% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу. Спрос на углеводороды снижается на фоне эпидемии коронавируса. Падение цен на нефть потянуло за собой валютный и фондовый рынки. Рубль потерял в цене около 25%, во многих странах торги на фондовых площадках приостанавливались из-за падения курса акций более чем на 10%.

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