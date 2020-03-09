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Чёрный понедельник в США: биржи остановили торги после падения цен на нефть

19:12
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Котировки обвалились

На Нью-Йоркской фондовой бирже – паника. Там пришлось приостановить торги после обвала индексов более чем на 7%.
Трамп пришёл в восторг от падения цен на нефть

Главный показатель биржи - индекс Dow Jones Industrial Average – упал почти на 6%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ обвалился на 5,05%, индекс широкого рынка S&P 500 потерял в цене 5,55%.

Эксперты уже бьют тревогу. "Совокупность потрясений привела рынки в бешенство, которое только и может быть описано как чёрный понедельник. Сочетание войны цен на нефть между Россией и Саудовской Аравией, обрушения фондовых рынков и обострение проблем с коронавирусом создали убийственный коктейль", - выдвинул версию происходящего  аналитик OFX Себастьян Клемана.

Основные фондовые рынки Азии 9 марта закрылись падением, в Европе фондовые площадки также лихорадит. В России сегодня - выходной день, валютные и фондовые биржи откроются во вторник. На рынке Forex рубль упал сегодня по отношению к мировым валютам на 8-10%.

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